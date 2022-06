Hund an Bord : Nicht immer muss ein Auto groß sein für den Tier-Transport

Hund an Bord

Stuttgart Wer sich einen Hund anschafft, meint vielleicht nun, dass ein größeres Auto nötig wäre. Das muss nicht zwingend sein, allerdings haben große Mobile auch Vorteile.

Auch ein Kombi muss nicht her, wenn gerade eine Limousine im Fuhrpark ist. Wer sich aber einen zulegen will, sollte darauf achten, dass sich die Dachlinie nach hinten nicht zu stark absenkt und dass die Öffnung der Heckklappe möglichst groß ist.

Hochsprung ist nicht immer eine gute Disziplin

Auch eine niedrige Ladekante ist gut. Denn besonders noch nicht ausgewachsene sowie schwere und ältere Hunde sollten nicht aus einem hohen Fahrzeug springen müssen. Das tue Knochen und Gelenken nicht gut. Auch der Weg rein ins Auto klappt mit niedrigerer Ladekante besser, so die Zeitschrift.

Dass sich größere Autos in der Regel besser eignen, hat laut der Zeitschrift nicht in erster Linie mit deren größerem Raumangebot zu tun: „Sie bieten vor allem mehr Ruhe. Mehr Laufruhe. Sie liegen besser auf der Straße, und in einem Auto, das ruhiger auf der Straße liegt, liegt auch der Hund ruhiger.“