Hybrid-Konzepte : Nissan elektrifiziert Juke und Qashqai

Brühl Die Zukunft des Autos scheint elektrisch. Auf dem Weg weg vom Verbrenner setzt Nissan auf den Hybrid als Brückentechnologie und elektrifiziert so zwei wichtige Modelle.

Zwar kann der Juke so nicht an der Steckdose laden und fährt rein elektrisch am Stück nur rund fünf Kilometer weit. Doch haben Nissan-Tests ergeben, dass er im Stadtverkehr bis zu 80 Prozent nur mit Strom fahren kann.