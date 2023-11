Duo mit neuem Namen Nobel-SUV aus China: Wey 03 und 05 kommen Anfang 2024

Great Wall Motors baut seine Präsenz in Europa aus. Dafür sortiert der Hersteller sein Markenprogramm neu: Aus dem elektrischen Ora-Modell Cat wird künftig der Ora 03. Daneben lancieren die Chinesen als Wey 03 und 05 zwei neue SUV. Die wurden bislang als Wey Coffee 02 und Coffee 01 gehandelt und vor dem Start umgelabelt. Sie sollen Anfang nächsten Jahres in den Handel kommen, teilte der Hersteller bei einer Fahrveranstaltung in Rom mit.