HU-Plakette in Orange : Noch dieses Jahr zur Hauptuntersuchung

Stuttgart Wer mit orangefarbener HU-Plakette am Autokennzeichen fährt, sputet sich besser und vereinbart einen Termin für die Hauptuntersuchung (HU). Denn sie verliert ihre Gültigkeit laut Prüfgesellschaft Dekra spätestens mit dem Jahreswechsel.

Wer ohne gültige Plakette fährt, riskiert bei einem Unfall unter Umständen den Versicherungsschutz. Fremdschäden werden zwar von der Kfz-Haftpflicht übernommen. Doch im Einzelfall kann der Versicherer prüfen, ob technische Mängel für den Unfall verantwortlich waren, die sich bei korrekter Termineinhaltung hätten verhindern lassen. Dann könne der Fahrer in Regress genommen werden, so der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).

In welchem Monat genau die HU fällig ist, lässt sich an der Zahl der Plakette erkenne, die oben steht. An der Zahl im inneren Kreis und an der Farbe wiederum lässt sich das Jahr der Gültigkeitsdauer ablesen. Die Farben wechseln turnusmäßig. Orange steht für 2019, Blau für 2020, Gelb für 2021 und Braun für 2022.