Farbenspiel auf Plakettenuhr Noch mit rosa Plakette unterwegs? Schnell zum HU-Prüftermin

In der Regel müssen private Autos alle zwei Jahre zur Hauptuntersuchung - das erste Mal drei Jahre nach der Erstzulassung. Der HU-Termin darf nicht überzogen und muss spätestens innerhalb des genannten Monats gemacht werden, so der ADAC und der Tüv Süd. Wann der nächste Termin fällig ist, steht an zwei Stellen. Zum einen in der Zulassungsbescheinigung Teil I („Fahrzeugschein“). Zum anderen lassen sich Jahr und Monat auch ganz schnell an der Prüfplakette am hinteren Nummernschild ablesen.