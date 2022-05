Umfrage : Nur jeder Vierte lehnt Autobahn-Tempolimit generell ab

Berlin Unfallstatistik und Klimakrise: Die Einführung eines Tempolimits auf deutschen Autobahnen würde gleich mehrere Probleme lösen. Strikt dagegen ist laut eine Umfrage auch nur jeder Vierte.

Nur knapp jeder vierte Einwohner in Deutschland lehnt einer Umfrage zufolge ein allgemeines Tempolimit auf Autobahnen in der Bundesrepublik generell ab. In einer am Dienstag veröffentlichten Erhebung im Auftrag des Fahrzeugportals Mobile.de sprachen sich 24 Prozent der Befragten gegen ein allgemeines Tempolimit aus.