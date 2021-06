Zweite Generation : NX kommt als erster Lexus mit Plug-in-Hybrid

Köln Lexus legt mit dem NX eines seiner wichtigsten Modelle in Europa neu auf und kommt dabei der deutschen Förderpolitik entgegen. Der Neue startet im November erstmals mit Plug-in-Antrieb.

Im Zuge des Generationswechsels legt der schnittiger gezeichnete NX in allen Dimensionen ein wenig zu. Länge und Breite wachsen um zwei und der Radstand um drei Zentimeter, so dass Lexus innen etwas mehr Platz verspricht. Der Kofferraum fasst nun 500 Liter. Außerdem stellen die Japaner ein neues Cockpit mit weniger Schaltern, neuen Lenkrädern und einem modernen Digitaldisplay in Aussicht. Angeboten wird das nun 4,66 Meter lange SUV in Europa wahlweise mit einem konventionellen Hybrid oder einem Plug-in-Antrieb.