Busse und Tram fahren nicht ÖPNV-Warnstreik: Pendler haben keine Entschädigungsansprüche

Mit Blick auf den ÖPNV-Warnstreik in vielen Städten am Freitag heißt das: Verpasst man einen wichtigen Termin oder einen Fernzug, weil U-Bahn oder Bus nicht kommt? Pech gehabt, auf Entschädigungen braucht man nicht zu hoffen. Auch Pünktlichkeitsversprechen, die kommunale Verkehrsbetriebe teils geben und wonach man ab gewissen Verspätungen eine Erstattung beantragen kann, gelten in der Regel nicht bei Streiks, so Kaschel.