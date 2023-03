Gebrauchtwagen-Check : Offen oder geschlossen: Der VW T-Roc räumt bei der HU ab

Berlin Beanstandungsquoten gen Null: Beim T-Roc, seit 2017 Kompakt-SUV von VW, können Gebrauchtwagenkunden bislang kaum etwas falsch machen. Nur müssen sie recht hohe Preise hinnehmen.

Mit dem T-Roc hat VW ein Kompakt-SUV in Golf-Länge im Programm, das ein Alleinstellungsmerkmal bieten kann: In der offenen Version ist es das derzeit einzige SUV-Cabrio auf dem Markt und steht damit in der Tradition des Range Rover Evoque Convertible, der 2019 eingestellt wurde. Aber ob offen oder geschlossen - bei der Hauptuntersuchung (HU) räumt der T-Roc ab.