Automobile Unvernunft : Offroad-Ungetüm als E-Auto: Hummer feiert Comeback

Detroit Er galt als der Inbegriff der automobilen Unvernunft. Doch jetzt meldet sich der Geländewagen Hummer zurück - als E-Auto. Reicht der grüne Anstrich vielleicht sogar für ein Ticket nach Europa?

Der Hummer ist wieder da. Ein Jahrzehnt nach dem Produktionsstopp für den gewaltigen Geländewagen bringt General Motors jetzt die Neuauflage als E-Auto in den Handel. Der Verkauf in den USA hat laut GM in diesen Tagen zu Preisen ab zunächst 110 000 US-Dollar Euro begonnen.