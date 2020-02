Mängelstatistik : Oldtimer mit H-Nummer besonders oft mängelfrei

Liebe zum Oldie: Besitzer alter Fahrzeuge pflegen diese oft liebevoll. Besonders gut in Schuss sind solche mit H-Kennzeichen, zeigt eine Statistik. Foto: Marijan Murat/dpa/dpa-tmn.

Stuttgart Oldtimer-Besitzer pflegen ihre Fahrzeuge liebevoll - mit Erfolg bei der HU. Besonders gut schneiden dabei Oldies mit H-Kennzeichen ab. Gerade jüngere eignen sich gut für Einsteiger.

Oldtimer sind gut in Schuss. Je älter die Autos werden, desto besser schneiden sie bei der Hauptuntersuchung (HU) ab. So steigt die Zahl der festgestellten Mängel an, bis die Autos 23 Jahre alt werden - danach sinkt sie.