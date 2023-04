Infos über Bußgelder Online-Rechner informiert über Verkehrsvergehen

Aktuell führt die Polizei wieder in verschiedenen Bundesländern in einem sogenannten Blitzer-Marathon verstärkt Kontrollen gegen Raser durch. Manche achten nun noch mehr auf die Tachonadel. Doch natürlich gelten Tempolimits und all die anderen Verkehrsregeln immer. Denn ansonsten wird es auf der Straße schnell gefährlich und teuer.