Mehr Laderaum Opel bringt den Astra Sports Tourer als Elektro-Kombi

In Fahrt bringt den elektrischen Sport Tourer der gleiche Antrieb wie im 1500 Euro günstigeren Astra-Fünftürer: Die E-Maschine an der Vorderachse leistet laut Opel 115 kW/156 PS und ermöglicht bis zu 170 km/h, die Batterie hat 54 kWh und ist gut für 413 Norm-Kilometer. Geladen wird nach wie vor mit 11 kW am Wechselstrom und bis zu 100 kW am Gleichstrom.