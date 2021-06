Modellpflege : Opel Grandland: Frische Front und neues Cockpit

Rüsselsheim Opel frischt den Grandland auf. Das kompakte SUV bekommt dabei unter anderem eine frische Front mit Familiengesicht und ein neues Cockpit. Bei den Assistenzsystemen legen die Hessen auch nach.

Opel frischt den Grandland auf und holt ihn so zurück in die Familie. Denn wenn in diesem Sommer die überarbeitete Fassung des kompakten SUVs an den Start geht, trägt sie laut Hersteller genau wie Mokka und Crossland die neue Front der Marke mit dem sogenannten Vizor-Grill. Außerdem gibt es ein betont zackig gestaltetes Tagfahrlicht. Preise nannte Opel noch nicht.