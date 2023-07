Sicherer in den Urlaub Packtipps für die Reise mit dem Motorrad

Idealerweise ist das Gewicht symmetrisch, also gleichmäßig zwischen linker und rechter Seite verteilt - etwa in Koffersystemen. Alles, was nicht in Koffern oder etwa in einem Tankrucksack verstaut werden kann, muss sorgsam festgemacht sein, damit es nicht verrutschen oder gar verloren gehen kann. Dafür gebe es sehr durchdachte Systeme sowie Spanngurte, informiert das ifz.