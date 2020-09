Modellpflege zum Jahreswechsel : Peugeot 3008 ab 2021 mit neuem Design und mehr Assistenten

Peugeot spendiert seinem SUV 3008 eine Modellpflege zum Jahreswechsel. Foto: Peugeot/dpa-tmn

Rüsselsheim Vor über einem halben Jahrzehnt rückte Peugeot den 3008 in zweiter Generation viel näher in Richtung SUV. Bald steht ein Facelift an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Der Peugeot 3008 bekommt zum Jahreswechsel eine Modellpflege. Wie der französische Hersteller mitteilte, wird bei dem kompakten Geländewagen dabei neben dem Design der Frontpartie vor allem die technische Ausstattung auf Vordermann gebracht. Die neuen Preise wurden nicht genannt.

So gibt es modernisierte digitale Instrumente mit mehr Einstellmöglichkeiten, einen größeren Touchscreen sowie weitere Assistenzsysteme. In dieser Klasse ungewöhnlich: ein Nachtsichtsystem mit einer Infrarot-Kamera. Daneben kann man das SUV künftig auch mit Abstandstempomat samt aktiver Spurführung sowie einer verbesserten Fußgänger- und Verkehrszeichen-Erkennung bestellen.

Nichts dagegen ändert sich unter der Haube. Es gibt den 3008 weiterhin als Benziner mit 96 kW/131 PS oder 133 kW/181 PS sowie als Diesel mit ebenfalls 96 kW/131 PS. Außerdem sind zwei Plug-in-Hybride auf Basis eines 1,6-Liter-Beniners im Angebot.

Die kommen jeweils auf eine elektrische Reichweite von knapp 60 Kilometer. Es gibt sie laut Peugeot mit einem E-Motor und einer Systemleistung von 165 kW/225 PS oder mit zwei Elektro-Motoren, mit denen die gemeinsame Leistung auf 220 kW/300 PS steigt. Weil einer der beiden E-Motoren direkt auf die Hinterachse wirkt, ist das die einzige Modellvariante des 3008, die über Allradantrieb verfügt.