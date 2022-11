Innovationen und Irrwege : Pinakothek in München zeigt Geschichte des Fahrrad-Designs

München Als Transportmittel, Sportgerät oder Statussymbol erfüllen Fahrräder heute viele Zwecke. Dabei waren die ersten Hochräder nur etwas für Wagemutige. Eines aber zieht sich durch die Jahrhunderte: Neben der Funktion war stets das Design wichtig.

In den 70ern waren bei Jugendlichen Bonanzaräder mit Fuchsschwanz und Wimpel en vogue, während Sportler futuristische Rennmaschinen vorzogen. Die Geschichte des Fahrrades ist nicht nur eine Kulturgeschichte, sondern auch eine Designgeschichte - die die Neue Sammlung - Design Museum von nun an in der Pinakothek der Moderne in München zeigt.

Design und technische Innovationen untrennbar

„Es ist schwierig zu unterscheiden, was ist Technologie, was ist Design - das verschmilzt“, erläuterte Kurator Josef Straßer. Neue Fertigungsmöglichkeiten beeinflussten die Gestaltung ebenso wie neue Materialien. Entsprechend vielfältig ist die Bandbreite: Neben Ausstellungsstücken aus Stahl und Aluminium finden sich Exemplare aus Holz, Karbon oder Titan - und sogar aus recyceltem Kunststoff, der im 3D-Drucker verarbeitet wurde und nahezu verlustfrei für weitere Druckvorgänge wiederverwendet werden kann.

Dabei werden auch so manche Sackgassen sichtbar, zum Beispiel bei Versuchen mit Fahrradrahmen aus Magnesium: Zwar ist Magnesium ein extrem leichtes Material, noch dazu kostengünstig und in der Gewinnung umweltfreundlich. Aber es ist leicht entflammbar. Das bekam Frank Kirk 1986 zwar durch eine entsprechende Lackierung des Rahmens in den Griff. Doch in der Fabrik fing der Magnesiumstaub in der Luft Feuer - „und das war dann das Ende der Entwicklung“, schilderte Straßer.