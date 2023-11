Zweiter Frühling? Platz da: Frische Kombi-Auswahl tritt gegen SUV an

Große Heckklappe und langer Laderaum. Was ein Kombi nicht schluckt, passt oft nur noch in einen Transporter. Doch die einst so beliebte Karosserieform hat durch das SUV Konkurrenz bekommen. Das gilt manchen heute als die innovativere Fahrzeugform: Passagiere sitzen höher, haben ein besseres Raumgefühl und einen besseren Rundumblick. Als Folge des SUV-Trends strichen in den vergangenen Jahren mehrere Hersteller ihre Kombi-Varianten.