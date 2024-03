Gebrauchtwagen-Check Platz für allerlei: Der Hyundai ix20 bei der HU

Karosserie und Varianten: Ausschließlich als Fünftürer verließ das in Deutschland entworfene Modell das Hyundai-Werk in Tschechien - ohne Varianten bei Zuschnitt oder Einstieg. Der ix20 bringt mit: eine erhöhte Sitzposition dank hohem Aufbau, hat immer sechs Airbags und ESP an Bord.