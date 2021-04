Vorsicht ist geboten : Platzregen beim Motorradfahren: Tempo runter und rund fahren

Essen Frühling - das bedeutet nicht nur warme Temperaturen und eitel Sonnenschein. Mitunter schlägt das Wetter schlagartig um. Was ist auf dem Motorrad zu beachten, wenn eine Regendusche einsetzt?

Auch wenn der Wetterbericht noch so gut war: Ein Platzregen kann Motorradfahrer besonders im Frühling immer mal wieder überraschen. Dann sind höchste Aufmerksamkeit und Konzentration gefragt, teilt das Institut für Zweiradsicherheit (ifz) mit. Tempo rauszunehmen und es an die Sicht anzupassen, sind für Biker die ersten Maßnahmen. Am besten warten sie den Wolkenbruch in einer geschützten Position etwa auf einem Parkplatz ab.