Sportlicher Leichtfuß : Porsche auf Diät: 911 kommt im Februar als Carrera T

Stuttgart Weniger Gewicht, mehr Fahrspaß: Nach dieser Formel baut Porsche immer mal wieder einen puristischen Elfer. Dass man dafür nicht gleich einen teuren GT kaufen muss, beweist der neue 911 Carrera T.

Porsche bietet den 911 jetzt auch wieder in einer besonders puristischen Version an. Denn das Coupé kommt nach Herstellerangaben im Februar auch als Carrera T in den Handel.