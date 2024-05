Update fürs Kult-Modell Porsche elektrifiziert den Elfer - zumindest ein bisschen

Der Porsche 911 bekommt ein Facelift und wird dabei auch zum Hybrid-Auto. Denn erstmals in der Historie bauen die Schwaben dafür einen elektrifizierten Antrieb in eine Straßenversion des Sportwagens ein. Das hat der Hersteller in Stuttgart angekündigt und die Auslieferung fürs zweite Halbjahr in Aussicht gestellt.Der neue Motor für Coupé, Cabrio und Targa des 911 GTS heißt T-Hybrid. Das steht laut Porsche für einen neuen Sechszylinder-Boxer mit 3,6 Litern Hubraum, einem elektrisch angetriebenen Turbolader, der auch als Generator funktioniert, einer ins Getriebe integrierten E-Maschine und einem kleinen Pufferakku ohne Steckdosenanschluss.