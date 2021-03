Zurück in die Zukunft : Porsche erfand sich mit dem Boxster neu

Zurück in die Zukunft

Familiengesicht: An der Front des Porsche Boxsters erinnern vor allem die „Spiegeleier“-Scheinwerfer an den zeitgenössischen Elfer der Baureihe 996. Foto: Porsche AG/dpa-tmn

Stuttgart Die 1990er Jahre waren für Porsche alles andere als glorreich: Der sportliche Glanz verblasste, das Image war verstaubt und die Finanzzahlen im Keller. Doch dann kam vor 25 Jahren der Boxster.

Die Begeisterung für den silbernen Zweisitzer ist groß, den Porsche als Boxster Concept Car Anfang 1993 auf der Detroit Motor Show zeigt. So groß, dass man nur drei Jahre später, auf dem Genfer Salon die kaum veränderte Serienfassung vorstellt und sie im Sommer ab 76.500 D-Mark in den Handel bringt. Für kaum mehr als die Hälfte dessen, was damals ein 911 Cabrio kostet.