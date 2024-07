Autotest Porsche-Parodie aus China oder ernsthafter Stromer?

Wobei das Ankommen gerne auch mal ein bisschen warten darf: Bei Batteriegrößen von 67 und 86 kWh bietet der Gran Turismo aus Fernost schließlich bis zu 520 Kilometer Reichweite. Allerdings ist dafür am Ende der Fahrt leider ebenfalls Geduld angesagt. Denn beim Laden schmieren die Chinesen ab und geben sich beschaulich: Mit 11 kW am Wechsel- und bis zu 88 kW am Gleichstrom gehören sie zu den langsamsten in dieser Liga. Das wissen sie allerdings auch in Baoding und wollen sich um baldige Besserung bemühen.