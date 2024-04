Sportliches SUV Porsche plant größere Familie des elektrischen Macan

Porsche schmiedet für den neuen Macan Electric große Familienpläne: Wie bei seinen Verbrenner-Baureihen will der Stuttgarter Hersteller die Palette auch bei seinem ersten elektrischen Geländewagen weiter auffächern, bestätigte das Unternehmen. So will Porsche den elektrischen Macan später zur Kraftkur schicken und auf Kostendiät setzen. Mit kleinerem Akku und nur noch einem Motor soll der Einstiegspreis dann so deutlich unter 80 000 Euro sinken, heißt es in Unternehmenskreisen.