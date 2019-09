Testfahrt : Porsche Taycan überzeugt mit Fahrdynamik

Berlin Nach vier Jahren PR-Rummel bringt Porsche endlich sein erstes Elektromodell auf den Markt. Vom Jahreswechsel an soll der Taycan als bislang einziger Konkurrent dem Model S vom elektrischen Premium-Pionier Tesla die Stirn bieten und zugleich beweisen, dass Sportwagen eine Zukunft haben.

Zwar will Porsche mit dem Taycan in eine neue Zeit aufbrechen. Doch seine traditionellen Werte sollen dabei nicht verloren gehen. Deshalb setzt der Autobauer auf eine nahezu konkurrenzlose Fahrdynamik. Im Top-Modell mit dem irgendwie aus der Zeit gefallenen Typenkürzel Turbo S leisten die zwei Elektromotoren an den beiden Achsen kurzfristig bis zu 560 kW/761 PS und bewegen die breiten Reifen mit maximal 1050 Nm. Obwohl der Taycan 2,3 Tonnen wiegt, beschleunigt er besser als ein 911 und ist im besten Fall in 2,8 Sekunden auf Tempo 100. Wer den rechten Fuß stehen lässt, fährt den meisten elektrischen Konkurrenten davon. Denn während Mercedes den EQC oder Audi den E-Tron spätestens bei 200 km/h abregeln, lässt Porsche den Taycan bis 260 km/h fahren. Selbst ein Tesla geht nach ein paar Sprints in den Notlauf, doch der Taycan liefert seine Leistung, solange Strom im Akku ist.