Kleinwagen : Preise ab 16 290 Euro: Skoda Fabia startet Mitte September

Großer Auftritt für den Kleinwagen. Doch so klein ist die vierte Generation des Skoda Fabia gar nicht mehr, sondern auf nun 4,11 Meter in der Länge gewachsen. Foto: Skoda/dpa-tmn

Weiterstadt Größer, mehr Technik und geringerer Verbrauch: Wenn Skoda im September den neuen Fabia bringt, legt der Kleine in jeder Disziplin zu. Nur der Preis bleibt auf dem alten Niveau - wenn man Geduld hat.

Mit dem Generationswechsel legt der Fabia im Radstand um neun und in der Länge um elf Zentimeter zu. Zu spüren ist das in dem nun 4,11 Meter langen Fünftürer vor allem in Fond und Kofferraum: In der zweiten Reihe gewinnen die Passagiere spürbar an Beinfreiheit. Hinter die schräge Heckklappe passen nun 50 Liter mehr als bisher. 380 Liter fasst der Kofferraum - so viel wie der des aktuellen VW Golf.