Fahrradklima-Test 2022 : Radfahren in Berlin: Spaß oder Stress?

Radfahren in Berlin: Spaß oder Stress?

Radfahrerinnen und Radfahrer können wieder das Fahrradklima in ihren Städten und Gemeinden bewerten - bei einer Online-Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Foto: Friso Gentsch/dpa

Berlin Wie sicher und schnell komme ich mit dem Rad zum nächsten Supermarkt und gibt es am Bahnhof ausreichend Fahrradstellplätze? Nach der letzten Umfrage 2020, steht in diesem Jahr vor allem die ländliche Bevölkerung im Fokus.

Macht Radfahren in Berlin Spaß oder bedeutet es Stress? Das will der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) wieder herausfinden - Radfahrerinnen und Radfahrer können bis Ende November das „Fahrradklima“ in ihren Städten und Gemeinden bewerten.