„Call a Bike“ : Radverleih der Deutschen Bahn stellt Preise für Neukunden um

Berlin Mit einem Leihfahrrad der Deutsche Bahn durch die Stadt radeln, wird teurer - jedenfalls für Neukunden. Für Bestandskunden ändert sich zunächst nichts.

Bisher war in den bisherigen Tarif-Optionen ein Euro pro halbe Stunde Standard. Dafür entfällt im neuen sogenannten Starter-Tarif die Jahresgebühr von drei Euro. Per App lassen sich die Fahrräder aufschließen und nutzen. Abgestellt werden sie in der Regel an festen Stationen. Wer die Räder woanders abstellt, zahlt meist drauf.