Gefahrenzone : Regeln vor Bahnübergängen: Mäßiges Tempo und Überholverbot

Erfurt Unfälle an Bahnübergängen sind selten. Aber wenn sie passieren, haben sie meist katastrophale Folgen. Autofahrer sind daher gut beraten, die geltenden Regeln zu kennen - und nicht zu ignorieren.

Zwar seien Unfälle an Bahnübergängen selten und die Zahlen seit Jahren rückläufig, so die Organisation. Doch pro Jahr würden weiterhin mehr als 100 Unglücke gezählt, die aufgrund der Wucht des Zuges sehr oft fatale Folgen haben: Totalschäden, Schwerverletzte, Todesopfer. So mancher Autofahrer glaube unter Zeitdruck, einen Übergang noch in letzter Sekunde vor dem Zug überqueren zu können.