Wie gut ist günstig? : Reifen für Kleinwagen im Test

Berlin/Stuttgart Die Reifenwechselsaison kommt. Wer demnächst neue Pneus für seinen Kleinwagen braucht, könnte sich für einen Reifentest von ACE und GTÜ interessieren, der speziell preiswerte Modelle im Blick hat.

Wer nicht auf Ganzjahresreifen setzt, dürfte in den kommenden Wochen wohl wieder einen Termin in der Werkstatt zum Räderwechsel machen. Werden dann unerwartet neue Sommerreifen fällig, kann das schnell ins Geld gehen. Was günstigere Modelle für Kleinwagen taugen, zeigt ein Gemeinschaftstest von Auto Club Europa (ACE), dem österreichischen ARBÖ und der GTÜ.