Auswirkungen von Corona : Reiseverkehr: So sieht das Wochenende auf den Autobahnen aus

Reiseverkehr: So sieht das Wochenende auf den Autobahnen aus

Berlin/München Das erste kalendarische Frühlingswochenende steht vor der Tür. Wird sich das negativ auf die Stausituation auswirken? Zwei Autoclubs geben ihre Prognosen ab.

Ein überschaubares Verkehrsaufkommen und freie Fernstraßen am Wochenende: Das hören Autoreisende gern. Möglich machen es weiterhin der Corona-Lockdown und Beherbergungsverbote in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Im Gegensatz zu früheren Jahren seien kaum Winterurlauber in weiter entfernte Wintersportgebiete unterwegs, erklären ADAC und ACE.