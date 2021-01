Polizei warnt : Riskanter Trend: Driften auf Parkplätzen und im Schnee

Frankfurt/Main Beim Driften rutschen Autos mit Ausbrechen des Hecks durch Kurven. Das kennt man zum Beispiel von Rennstrecken. Manche Fahrer vollführen die Manöver aber auch im öffentlichen Raum - zur Sorge der Polizei.

Die Gefahr beim Driften ist, dass das Fahrzeug unkontrollierbar ausbricht, wie der Experte erläutert. „Dann ist alles möglich: Das Auto kann sich überschlagen, in den Graben rutschen oder in den Gegenverkehr geraten.“ Genau Zahlen zu Zwischenfällen oder Crashs gibt es demnach nicht, da der Begriff in der Statistik nicht eigens aufgeführt wird. Fest stehe aber: „Es gibt die Vorfälle, und die Zahlen steigen, was wir bei Kontrollen feststellen.“

In den vergangenen Monaten fielen allein in Hessen mehrfach Drifter auf: Anfang Januar etwa nutzten Unbekannte die schneebedeckte Start- und Landebahn des Segelflugplatzes in Gedern im Wetteraukreis für ihre Fahrmanöver - das Gelände wurde durch tiefe Spurrillen verwüstet. Wenige Tage zuvor hatte die Polizei auf dem Plateau am Hohen Meißner ein Treffen von Autodriftern mit 40 Wagen aufgelöst. Im vergangenen Sommer knallte ein 18-Jähriger auf einem Schulhof in Gießen beim nächtlichen Üben mit seinem Wagen gegen eine Sitzbank.