Neuer Haushalt Diese fünf Verbesserungen verspricht das Land für die nächsten zwei Jahre

Spätestens alle zwei Jahre schmeißt die rheinland-pfälzische Landesregierung mit Zahlen geradezu um sich. Am Dienstag hat die Ampel in Mainz ihren Entwurf für den Doppelhaushalt 2025 und 2026 vorgestellt. Hinter den vielen Zahlen versteckt sich aber auch die Politik, die sich SPD, Grüne und FDP in den letzten beiden Regierungsjahren vorgenommen haben. Mehr als 25 Milliarden will das Land jährlich ausgeben - ein deutliches Plus im Vergleich zu diesem Jahr. Dafür ist ein Griff in die Rücklagen nötig und auch neue Kredite. Ein Blick auf fünf wichtige, geplante Verbesserungen.