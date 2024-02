Beschleunigungsmeister Sapphire: Lucid Air wird zur stärksten Limousine der Welt

Bislang ist der Sapphire nur in den USA zu haben. Doch auf dem Automobilsalon in Genf (26. Februar bis 3. März) will Lucid auch den Europastart verkünden - und dann einen Preis von 250.000 Euro aufrufen. Damit kostet der Sapphire etwa doppelt so viel wie das stärkste Model S und übertrifft auch den teuersten Taycan um etwa ein Viertel.