Autotest : Schafft die neue Corvette den Aufstieg zum Superwagen?

Berlin Normalerweise gehen die Autohersteller mit ihren Ikonen eher behutsam um. Chevrolet hat den berühmtesten US-Sportwagen beim Generationswechsel jedoch komplett umgekrempelt. Nur in einer Disziplin bleibt sich die Corvette treu - beim Preis.

Wenn in diesem Frühjahr in den USA und zwölf Monate später auch bei uns die Generation Acht an den Start geht, dann probt die amerikanische Legende den Aufstieg in die Liga der Supersportwagen, wo bisher Ferrari und Co. das Sagen haben. Nur in einer Disziplin wollen die Amerikaner nicht mit den Spitzenmarken konkurrieren - beim Preis. Der steht zwar für Deutschland noch nicht fest. Doch selbst wenn aus den 60.000 Dollar für das Einstiegsmodell wahrscheinlich 100.000 Euro werden dürften, ist der Chevrolet als Neuwagen billiger als jeder Ferrari, Lamborghini oder McLaren aus zweiter Hand.