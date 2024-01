Experten des ADAC warnen Scheibenwischer festgefroren? Finger weg von diesem vermeintlichen Trick

Wer sein Auto im Winter draußen parkt, muss in der kalten Jahreszeit vor allem eins: morgens mehr Zeit einplanen. Denn das Auto will nach Nächten mit Minusgraden in der Regel erst einmal von Eis befreit werden, bevor es dann auch verkehrstüchtig ist. Wenn dann auch noch die Scheibenwischer festgefroren sind, ist Frust vorprogrammiert.Fährt man los und schaltet die Wischanlage an, können Schäden an den empfindlichen Gummilippen der Scheibenwischer entstehen. Schlechtere Wischergebnisse und zusätzliche Kosten für neue Scheibenwisch-Blätter sind die Folge.