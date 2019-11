Auto : Scheinwerfer oft mangelhaft oder falsch eingestellt

Die Scheinwerfer-Untersuchung bieten viele Werkstätten im Herbst kostenlos an. Foto: Inga Kjer/dpa-tmn.

Berlin Zu hoch, zu niedrig - viele Autos sind mit schlecht eingestellten Scheinwerfern unterwegs. Gefährlich wird es, wenn der Gegenverkehr geblendet wird.

Wer mit korrekt eingestellten Scheinwerfern unterwegs sein will, lässt sie deswegen am besten regelmäßig prüfen. Beim jährlichen Licht-Test im Oktober geht das bei teilnehmenden Werkstätten in vielen Fällen kostenlos. Hier werden kleinere Fehler vor Ort behoben, Autohalter zahlen nur für nötige Ersatzteile und größere Einstellarbeiten.