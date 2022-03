Regelmäßig kontrollieren : Schleichende Abnutzung: Kaputte Stoßdämpfer stören ESP

Taugen die noch? Ja, sieht gut aus. Diese Stoßdämpfer sind noch in Schuss und beeinträchtigen die Funktion von ESP und Co. nicht. Foto: Robert Günther/dpa-tmn

München Weniger Komfort, erhöhtes Unfallrisiko: Marode Schwingungsdämpfer am Auto bergen Extra-Gefahren. Der Tüv Süd rät deshalb, sie regelmäßig fachmännisch kontrollieren zu lassen.

Elektronische Fahrassistenzsysteme wie ABS (Antiblockiersystem), ASR (Antischlupfregelung) oder ESP (Elektronische Stabilitätskontrolle) sind laut Tüv auf ein intaktes Fahrwerk abgestimmt. Das ermöglicht so in möglichst vielen Fahrsituationen sichere Bodenhaftung. Mangelhafte Dämpfer aber können die Funktion der Helfer stark beeinträchtigen. Dabei wächst die Unfallgefahr mit zunehmender Beladung, etwa wenn es in den Urlaub geht.