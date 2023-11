An die Kette legen Schneeketten checken und die Montage vorher üben

Für Fahrzeuge mit montierten Ketten gilt in Deutschland Tempo 50. Wer schneller fährt, riskiert zudem Schäden an Kette, Reifen und Auto. Auf schnee- und eisfreien Straßen sollten die Ketten dann auch schnell wieder runter, sonst drohen Schäden an den Reifen - und an Ketten und Straße gibt es ansonsten mehr Verschleiß.