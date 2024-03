Upcycling Schöner Schrott: So werden Auto-Abfälle zu Accessoires

Deshalb rückt die Wiederverwertbarkeit am Ende des Lebenszyklus schon vor dessen Beginn zunehmend in den Fokus. Etwa wenn Weber noch in diesem Jahr das Tuch vom ersten Serienmodell der sogenannten „Neuen Klasse“ zieht, mit der BMW sich neu erfinden will. So soll diese Fahrzeuggeneration deshalb auch beim Recycling-Anteil und bei der Recycling-Fähigkeit neue Maßstäbe setzen. Und damit sind die Bayern nicht alleine. Volvo EX30, Fisker Ocean oder der nächste Mercedes CLA - überall hört man ähnliche Ankündigungen.