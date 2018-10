später lesen Pilotprojekt startet Schützt Piepen vor Wildunfällen? FOTO: Jan Woitas FOTO: Jan Woitas Teilen

In der Dämmerung auf der Bundesstraße 184 in Sachsen-Anhalt: Ein Auto fährt an einem Lichtsensor vorbei, für mehrere Sekunden gibt ein Gerät am Straßenrand Pieptöne von sich. Wildtiere sollen so vom Überqueren der Straße abgehalten werden. Von Simon Ribnitzky, dpa