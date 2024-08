Gericht mit klarer Ansage Schuldfrage: Radler fährt mit gesenktem Kopf in ein Auto

Der Fall: Ein Autofahrer hatte am rechten Fahrbahnrand gehalten, um zu telefonieren. Ein Rennradfahrer krachte in den stehenden Wagen hinein. Der Radfahrer gab an, aufgrund der Anstrengung nur ausnahmsweise den Kopf gehoben und das Fahrzeug des Beklagten kurz wahrgenommen zu haben - dann senkte er den Kopf wieder und bemerkte dadurch nicht, dass der Wagen stand. Er bekam die alleinige Schuld an dem Crash. Dagegen klagte der Mann vor Gericht, allerdings erfolglos.