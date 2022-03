Recht im Verkehr : Schwerverletzt nach Unfall: Haftet betrunkener Beifahrer mit?

Schleswig Bei einem Unfall unter Alkoholeinfluss wird auch der betrunkene Beifahrer schwer verletzt und verlangt Schmerzensgeld vom Fahrer - hat er damit Erfolg?

Im konkreten Fall ging es um einen Mann, der am Nachmittag des Unfalltages mit dem späteren Fahrer bereits erhebliche Mengen an Alkohol getrunken hatte. Beide arbeiteten am Garagentor des Fahrers und fuhren anschließend mit dem Auto in eine Gaststätte.