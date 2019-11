Sicher durch den Winter : So rüsten Sie Ihr Auto für die kalte Jahreszeit

Der Winter ist nun auch in Deutschland angekommen und mit ihm die Zeit der dunklen und kalten Tage. Höchste Zeit, dass vor allem Autofahrer einige Vorkehrungen treffen, um sicher auf den Straßen unterwegs zu sein. Wir erläutern Ihnen in den folgenden Zeilen, wie Sie Ihr Fahrzeug winterfest machen und worauf Sie bei Frost und Schnee besonders achten müssen.

Damit Sie unnötige Motorschäden vermeiden, sollten Sie dem Kühlwasser den richtigen Frostschutz beimischen. Der ausgewählte Kühlmittelzusatz sollte bei Temperaturen von bis zu minus 25 Grad einen sicheren Schutz bietet. Wer vorzugsweise in den höher gelegenen Gebirgszügen unterwegs ist, dem empfehlen wir einen Frostschutz für Temperaturen von bis zu minus 40 Grad. Den Kühlwasserstand können Sie in der nächstgelegenen Fachwerkstatt sowie auch bei den meisten Tankstellen überprüfen lassen. Ein nicht vorhandener oder nicht ausreichender Frostschutz des Kühlwassers begünstigt nicht nur Motorschäden, sondern erhöht die Gefahr verstopfter Kühlkanäle.

Eine uneingeschränkte Sicht ist unverzichtbar im Straßenverkehr und wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Damit Sie auch bei Schnee und Nebel den Überblick behalten, sollten Sie Ihre Scheiben regelmäßig von außen und innen säubern. Für die Reinigung der Scheiben bietet sich ein spezielles Frostschutzmittel an, das der Entstehung von hartnäckigen Eisschichten vorbeugt. Sollte sich doch einmal Schnee oder Frost an den Autoscheiben festsetzen, sollten hier ausschließlich Eiskratzer zum Einsatz kommen. Weiterhin ist es ratsam, die Scheibenwischer im Ruhezustand noch einmal durchlaufen zu lassen. Stark abgenutzte Scheibenwischer, die bereits Risse oder andere Schäden aufweisen, sind unverzüglich auszutauschen.

Damit Nebel und Dunkelheit Ihre Sichtbarkeit nicht einschränken, sollten natürlich auch die Scheinwerfer Ihres Fahrzeugs uneingeschränkt arbeiten. Sämtliche Leuchtmittel, wie beispielsweise Brems- und Rücklichter oder Nebelscheinwerfer, sind daher regelmäßig in der Fachwerkstatt zu überprüfen und bei Bedarf auszutauschen. Bereits eine Fahrt von rund 30 Minuten kann die Scheinwerfer Ihres Autos so stark verschmutzen, dass sich die Leuchtkraft halbiert. Daher sollten vor allem die Scheinwerfer im Winter regelmäßig gesäubert und von Schmutz befreit werden. Übrigens bietet der TÜV im Oktober einen kostenlosen Test der Scheinwerfer an und bietet Ihnen damit einen optimalen Start in die kalte Jahreszeit.