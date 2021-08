Im Test : Sicherheit fürs Auto: Das nützen mobile Alarmanlagen

Ungebetener Gast: Um Einbrechern und Dieben das Leben zu erschweren, bietet sich im Auto die Installation einer mobilen Alarmanlage an. Foto: Kai Remmers/dpa-tmn

Stuttgart Eine einfache Möglichkeit, sein Auto vor Einbruch oder Diebstahl zu schützen, ist der Einbau einer mobilen Alarmanlage. Sie sind günstig und einfach zu montieren. Aber bringen sie auch Sicherheit?

Wer sein Auto vor Einbruch oder Diebstahl schützen möchte, kann eine Alarmanlage einbauen. Weil feste Geräte häufig aufwendig zu installieren sind, sind mobile Geräte attraktiv. Das Magazin „Auto, Motor und Sport“ hat in seiner aktuellen Ausgabe (19/2021) einige davon getestet.

Die Alarmsirenen würden entschlossene Langfinger nach Einschätzung der Tester kaum beeindrucken. Gelegenheitsdiebe könnten vom Überraschungsmoment jedoch in die Flucht geschlagen werden. Die drei getesteten Geräte reagierten dabei alle auf Bewegung oder Erschütterung - unterschiedlich sensibel. Auch in ihrer Alarm-Lautstärke unterschieden sich die Geräte teils deutlich. Überzeugen konnte am Ende lediglich das Gerät „CPVan PIR Bewegungsmelder Alarm“ für 24,99 Euro. Betrieben wird es mit Batterie.