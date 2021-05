Ab Herbst im Handel : Skoda Fabia wächst in der vierten Generation

Weiterstadt Von wegen Kleinwagen: Wenn Skoda im September den neuen Fabia an den Start bringt, klopft der lautstark an die Tür zur Kompaktklasse und zieht beim Kofferraum mit dem VW Golf gleich.

Der neue Skoda Fabia steht in den Startlöchern. Eleganter gezeichnet, besser ausgestattet, sparsamer motorisiert und vor allem deutlich größer soll die vierte Generation des Kleinwagens im September in den Handel kommen. Das teilte der tschechische Hersteller mit. Den genauen Preis will Skoda erst zum Bestellstart im Juni nennen, stellte aber ein Basismodell für rund 14 000 Euro in Aussicht.