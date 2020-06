Rustikaler Kombi : Skoda Octavia fährt ab Herbst als Scout vor

So fährt der neue Skoda Octavia Combi Scout ab Herbst vor. Foto: Skoda/dpa-tmn

Weiterstadt Die vierte Generation des geräumigen Kompaktwagens Octavia hat Skoda bereits als Limousine und Kombi auf den Markt gebracht. Ab Herbst folgt auch wieder der Geländekombi Scout.

Skoda rüstet den neuen Octavia für kleine Abenteuer im Alltag. Ab dem Herbst rollt der Kombi auch in vierter Generation wieder in der Scout-Variante an.