Facelift-Modell Skoda Octavia: Stärkere Motoren und eine neue Front

Zu erkennen sei der neue Octavia von außen an einem neuen Kühlergrill und modifizierten Scheinwerfern. Dazu gibt es innen einen größeren Bildschirm und unter der Haube mehr Power. So legen die 2,0-Liter großen TSI-Motoren in der Leistung um bis 15 kW/20 PS zu, sodass der Octavia RS als Top-Modell nun auf 195 kW/265 PS kommt.