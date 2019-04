später lesen Mehr Platz als sein Vorgänger Skoda Scala startet ab 17.350 Euro in der Kompaktklasse Teilen

Skoda bringt in diesen Tagen den Scala in der Kompaktklasse an den Start. Er ist gegenüber seinem Vorgänger Rapid Spaceback sichtlich gewachsen und bietet deutlich mehr Ausstattung für Assistenz und Infotainment, teilt der Hersteller mit. dpa